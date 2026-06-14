Nuova Casa della Comunità di San Nicolò, mercoledì il trasloco

La Casa della Comunità di San Nicolò si prepara a trasferirsi nella nuova sede di via Alicata 20, che entrerà in funzione da giovedì 18 giugno.

Trasloco e sospensione temporanea dei servizi

Il passaggio nei nuovi locali consentirà di ampliare e migliorare l’offerta dei servizi sanitari territoriali, grazie a spazi più moderni e funzionali.

Per permettere le operazioni di trasferimento, le attività della struttura saranno interrotte a partire dalle ore 13 di mercoledì 17 giugno.

I medici di famiglia cambiano sede

Nella giornata di mercoledì 17 giugno i medici di medicina generale Mariacristina Arbasi, Elena Rossetti, Carlotta Silini, Mauro Moretto, Francesco Tosca e Roberto Mario Zito continueranno a ricevere i pazienti nell’attuale sede, rispettando i consueti orari di ambulatorio.

Dal giorno successivo, invece, tutti e sei i professionisti svolgeranno la propria attività nella nuova Casa della Comunità di via Alicata, dove gli assistiti potranno rivolgersi per visite e consulenze.

Ripartono Cup e attività specialistiche

Con l’apertura della nuova struttura saranno nuovamente disponibili anche i servizi amministrativi e sanitari. Fin dalla mattinata di giovedì i cittadini potranno accedere agli sportelli Cup, mentre dal pomeriggio riprenderanno le attività ambulatoriali specialistiche già calendarizzate.

L’Azienda sanitaria precisa che gli utenti coinvolti in eventuali variazioni o necessità organizzative saranno informati direttamente attraverso contatto telefonico.

Confermata la Continuità assistenziale

Tra i servizi garantiti nella nuova sede rimane anche la Continuità assistenziale, che continuerà a rappresentare un importante presidio per il territorio e un punto di riferimento per i cittadini nelle fasce orarie in cui i medici di famiglia non sono in servizio.

L’apertura della nuova Casa della Comunità, come fa sapere l'Ausl di Piacenza, si inserisce nel percorso di potenziamento dell’assistenza territoriale, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili e integrati i servizi sanitari di prossimità.