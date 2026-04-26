Casa occupata abusivamente a Vigolo Marchese: tre denunciati

Dal controllo su un appartamento segnalato come occupato abusivamente all’individuazione di due cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. È il bilancio di un intervento dei carabinieri della stazione di Castell’Arquato, che nei giorni scorsi hanno denunciato tre persone di origine albanese al termine di una serie di accertamenti.

L’attività è partita dalla querela presentata dal proprietario di un’abitazione nella frazione di Vigolo Marchese. Nel pomeriggio del 20 aprile i militari si sono recati nello stabile per verificare la situazione: una volta raggiunto l’appartamento, al terzo piano, hanno trovato all’interno un uomo di 25 anni e una donna di 33, entrambi albanesi. La donna, che parlava parzialmente italiano, ha riferito che i due erano ospiti di un connazionale, indicato come locatario dell’alloggio ma assente al momento del controllo.

Gli approfondimenti hanno fatto emergere una situazione di irregolarità: l’uomo era già stato respinto in passato alle frontiere di Ancona e Milano Malpensa, mentre la donna aveva superato i limiti di permanenza previsti per il turismo. Accompagnati in caserma a Fiorenzuola per l’identificazione, sono risultati entrambi privi di permesso di soggiorno: per loro è scattata la denuncia per ingresso e soggiorno illegale, con ritiro dei passaporti e segnalazione alla Questura di Piacenza per le procedure di espulsione.

Denunciato anche il terzo connazionale, indicato come inquilino dell’appartamento, per l’ipotesi di invasione di edifici, alla luce della morosità e della querela presentata dal proprietario. L’operazione conferma l’attività di controllo del territorio da parte dell’Arma, tra verifiche su segnalazione e accertamenti sulla regolarità della presenza sul territorio.