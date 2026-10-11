Cascina in fiamme a Castell’Arquato: bruciano 150 rotoballe, si sospetta un atto doloso. VIDEO

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 11 ottobre, in un fienile a San Lorenzo, nel territorio comunale di Castell’Arquato. L’allarme è scattato attorno alle 13.30, quando è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Fiorenzuola con un’autobotte, affiancata da un’ulteriore autobotte del comando provinciale di Piacenza, per affrontare le fiamme che hanno interessato il fienile, caratterizzato da una copertura in legno e contenente circa 150 rotoballe.

L’intervento dei pompieri ha permesso di mettere in salvo una decina di rotoballe e di circoscrivere l'incendio al solo fienile, evitando che si propagasse alla vicina cascina, disabitata, che è stata messa in sicurezza.

Non si registrano feriti né persone intossicate. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso, con i vigili del fuoco tuttora impegnati sul posto.

Tra le ipotesi sulle cause dell'incendio figura anche quella dolosa, sebbene al momento non siano stati individuati elementi materiali che possano confermarla. In particolare, non sarebbero state trovate taniche o altri oggetti riconducibili all'eventuale utilizzo di sostanze acceleranti.

Le cause del rogo restano quindi da accertare, così come l'esatta dinamica dell'episodio.