Castel San Giovanni, Piacere Castello attacca sulla viabilità: «Il Comune non ha una visione»
Il gruppo di minoranza interviene dopo le polemiche per Cantone delle Quaglie e chiede interventi nelle zone delle scuole: «Li sollecitiamo da due anni»
Mariangela Milani
|7 ore fa
Il ponte sul Lora di Cantone delle Quaglie: agli automezzi è ora vietato il passaggio- © Libertà/Mariangela Milani
«Sulla viabilità l’amministrazione comunale di Castel San Giovanni non ha una visione». È l’affondo del gruppo di minoranza Piacere Castello che, in seguito alle polemiche nate dopo i cambi introdotti in Cantone delle Quaglie, dove una strada è stata resa a fondo cieco, parla di «politiche assenti in materia di mobilità» e di «modo di agire schizofrenico di cui i castellani sono vittime».
Piacere Castello rivendica di «sollecitare da almeno due anni l’urgenza di interventi soprattutto attorno agli istituti scolastici», dove via Silvio Pellico e via Cesare Battisti diventano «labirinti con lunghe code che arrivano a bloccare il centro cittadino». «Alle nostre sollecitazioni – dicono i consiglieri – l’amministrazione ha promesso interventi mai realizzati. In quale cassetto sono bloccate queste azioni e perché, invece, si è andati così spediti in via Cantone delle Quaglie?».