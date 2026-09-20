Castel San Giovanni, sport e volontariato invadono il centro: associazioni in festa

Sport e volontariato a Castel San Giovanni sono scesi letteralmente in piazza. Il cuore della città ha ospitato una giornata durante la quale le associazioni sportive e quelle di volontariato hanno presentato le proprie attività. Un'occasione per far conoscere la grande varietà di iniziative e servizi che ciascuna realtà porta avanti ogni giorno sul territorio.

Se lungo corso Matteotti a farla da padrone sono state le associazioni di volontariato, la piazza all’ombra del palazzo comunale è stata invece animata dalle realtà sportive. A loro il compito di trasformare il cuore di Castelsangiovanni in una grande palestra a cielo aperto, dove, per un giorno, si sono potuti tirare calci al pallone, accarezzare pony, praticare kung fu, muay thai, jiu-jitsu, CrossFit, danza, pallavolo, pallacanestro e tanto altro.

Una giornata di incontro e condivisione, ma anche un’occasione per far conoscere da vicino le tante opportunità offerte dal territorio e avvicinare giovani e meno giovani al mondo dell'associazionismo, una delle colonne portanti della comunità castellana.