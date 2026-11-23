Il mare a Castell'Arquato non c’è più da milioni di anni, ma la sua storia continua a vivere tra fossili, conchiglie e reperti custoditi al Museo Geologico “G. Cortesi”. Dopo la chiusura nell’autunno 2024, il museo, domenica 22 novembre, ha riaperto le porte, restituendo al borgo e al territorio piacentino uno dei suoi tesori culturali e scientifici.

La riapertura arriva al termine di un intervento da circa 137mila euro, di cui 100mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e circa 37mila dal Comune. I lavori hanno interessato il tetto, gli impianti di riscaldamento e la sicurezza dell'edificio. Durante il periodo di chiusura sono stati realizzati anche lavori di restauro sui reperti, grazie a fondi del Ministero della Cultura.

Alla cerimonia del taglio del nastro, oltre ad alcuni cittadini, erano presenti il consigliere regionale Luca Quintavalla, il vicepresidente dell'Assemblea legislativa regionale Giancarlo Tagliaferri, il consigliere regionale Andrea Massari, il ministro Tommaso Foti, il sindaco di Castell'Arquato Ivano Rocchetta, l’assessora al Bilancio Romina Sirosi, il vicesindaco Umberto Boselli, il sindaco di Ferriere Marco Paganelli, il direttore scientifico Gianluca Raineri, il curatore Alessandro Freschi e Antonella Balestrazzi, responsabile della gestione per Antea.

Ospitato nell'antico Ospedale di Santo Spirito, edificio fondato nel 1272 per accogliere i pellegrini della Via Francigena, il "Cortesi" guarda ora al futuro. Tra i progetti in cantiere figurano una collaborazione con il MuMAB di Salsomaggiore Terme, il rinnovamento del sito internet e l’inserimento in un circuito di visita insieme alla Rocca Viscontea e al Museo Luigi Illica.