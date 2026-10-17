Cavalcaferrovia per Parpanese chiuso a Castel San Giovanni: possibili disagi anche ai treni

Da mercoledì 21 ottobre non si potrà più transitare sul cavalcaferrovia che attraversa la linea ferroviaria Torino-Alessandria-Piacenza, tra via Cabrini e via Parpanese. La chiusura è dovuta ad alcuni lavori di manutenzione programmati da Ferrovie dello Stato per consolidare il ponte, sul quale ogni giorno transitano numerosi veicoli e sotto il quale passano i treni.

L'interdizione totale al traffico durerà sette giorni, da mercoledì 21 a martedì 27 ottobre. Durante questo periodo gli addetti delle Ferrovie saranno impegnati in interventi di consolidamento delle sponde e dei parapetti del manufatto, sottoposto quotidianamente sia al peso dei veicoli in transito sia alle vibrazioni provocate dal passaggio dei convogli ferroviari lungo la linea Torino-Alessandria-Piacenza.

I lavori potrebbero avere ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria. Ferrovie dello Stato informa infatti che, tra venerdì 23 e domenica 25 ottobre, potrebbero verificarsi temporanee interruzioni o rallentamenti del traffico dei treni.