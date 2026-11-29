Una fotografia, pochi ricordi e il desiderio di incontrare, a distanza di 38 anni, quel bambino che oggi sarà un uomo adulto. Marco Boselli, infermiere e coordinatore della centrale operativa del 118 Emilia Ovest, lancia un appello attraverso Libertà.

Il 2 dicembre 1988 venne immortalato mentre saliva a bordo dell’elicottero del servizio di elisoccorso di Parma, stringendo un bambino avvolto in una coperta.

Il piccolo, che doveva avere circa due anni, era stato colpito da febbre alta e crisi convulsive. Trasportato all’ospedale di Piacenza, era stato dimesso pochi giorni dopo senza conseguenze.

«Oggi sarà un uomo adulto e ovviamente non ricorderà nulla di quella giornata, ma avrei piacere di conoscerlo e incontrarlo», racconta Boselli.



Leggi tutto I registri dell’epoca sono andati perduti e gli indizi sono pochi: erano circa le quattro del pomeriggio quando l’elicottero atterrò nel cortile di una casa isolata, probabilmente un’azienda agricola sulle colline piacentine, forse in Valtrebbia. Nella fotografia si intravede un capannone, forse una stalla.