Cevolotto ai funerali di Francesco: "E' stato un grande abbraccio da tutto il mondo". VIDEO

«Ho vissuto insieme a tantissime persone, vescovi e cardinali di tutti paesi del mondo. L’ho vissuto come un grande abbraccio, arrivato anche dal popolo, da tutto il mondo. Un segnale di quanto Francesco abbia saputo esprimere nella forma più alta, ciò che aeva scritto nella sua enciclica, Fratelli tutti».

Sono le parole di Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza, che era ovviamente presente questa mattina alle esequie solenni di Papa Francesco in San Pietro.

«Due applausi mi sono sembrati più prolungati di altri – ha detto ancora il vescovo della diocesi Piacenza Bobbio, commentando la grande partecipazione di fedeli che hanno salutato il Pontefice argentino -: quando si è evidenziato il suo grande impegno per la pace e quello legato agli sforzi per trasformare la Chiesa in una casa per tutti».

Sul fronte delle autorità politiche invece, a rappresentare la regione Emila Romagna, ai funerali anche il presidente Michele de Pascale: «È stata una grande emozione e un grande onore portare a nome di tutti gli emiliano-romagnoli la nostra riconoscenza nell'ultimo saluto a Papa Francesco, un riferimento spirituale non solo per la comunità cattolica ma per il mondo intero, una delle più grandi personalità che hanno segnato questo secolo».