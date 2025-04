La corsa di Blerta a Roma: «Era il Papa degli ultimi, non potevo mancare»

«Era il Papa degli ultimi, io non potevo non esserci visto che anch’io sono una delle ultime arrivate». Così Blerta Dobroshi, 47 anni, originaria dell'Albania ma che ora vive a Carpaneto, ha preso il treno della notte e alle 5,25 di sabato mattina era alla stazione Termini, pronta a raggiungere piazza San Pietro. Con lei anche Mariarita Agosti, di Gossolengo.



«Per me - dice Blerta - il Santo Padre è anche il mio padre. Sono nata e cresciuta in Albania, dove la dittatura non permetteva di professare la religione. Qui a Piacenza sono approdata alla fine del 2002. Ho fatto un percorso di iniziazione cristiana e sono stata battezzata nel Duomo di Piacenza il 25 aprile del 2011. Per me era un dovere essere qui».