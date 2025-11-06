"Check-list di volo, check-list chirurgica" sicurezza in sala operatoria come in aereo

“Check-list di volo, check-list chirurgica”. E’ il titolo del seminario organizzato dall’Ausl di Piacenza il 24 novembre, per investigare due temi apparentemente assai distanti, la sicurezza in volo e la sicurezza in sala operatoria. Il seminario “Check-list di volo, check-list chirurgica: la sicurezza non è un’opzione”, promosso dall’Azienda Usl di Piacenza, offrirà un’occasione di confronto tra due ambiti ad alta complessità operativa: quello aeronautico e quello sanitario.

Fiducia nei percorsi

Attraverso gli interventi di esperti del settore sanitario e militare, l’evento approfondirà il ruolo della fiducia nei percorsi di cura, l’organizzazione della chirurgia come sistema ad alta affidabilità e le similitudini tra le strategie di gestione del rischio adottate in sala operatoria e in volo. Un momento formativo pensato per valorizzare prospettive trasversali, favorire il dialogo interdisciplinare e promuovere il miglioramento continuo delle pratiche cliniche orientate alla sicurezza.

Un pilota tra i relatori

Il programma: 14.30 apertura dei lavori, “Sicurezza delle cure: il valore che genera fiducia” (con Paola Bardasi, direttrice generale Azienda Usl di Piacenza); “Il percorso chirurgico come “high reliability system” (Teresa Palladino, risk manager Azienda Usl di Piacenza); 14.45, “Sicurezza in volo e sicurezza in sala operatoria:lezioni da un pilota militare” (relazione di Amedeo Magnani, generale di Brigata aerea); 15.45, “Anestesia e aviazione: due mondi, un’unica rotta verso la sicurezza”, di Ruggero Massimo Corso, direttore Dipartimento Emergenza-urgenza e Area critica Azienda Usl di Piacenza. SEguirà alle 16.45 una tavola rotonda. E’ in programma alle 17.15 la conclusione del seminario. Responsabile organizzativa: Chiara Zanzani. E’ stato richiesto l’accreditamento ECM (3 crediti) per tutte le professioni sanitarie, fino ad massimo di 50 posti.

Sala in via Anguissola

Modalità di iscrizione: per i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale su WHR/GRU - Formazione - Corsi prenotabili. Il seminario si terrà dunque il 24 novembre nella Sala convegni di via Anguissola 15.