Chi era la staffetta partigiana uccisa? Spunta una foto dopo 80 anni

Da ottant'anni la storia della ragazza ritratta nella foto che pubblichiamo e sepolta nel tempo. Di lei non si conosce il nome, ma si sa che era una staffetta partigiana collaboratrice con le forze alleate. Si sa che venne tradita e fu uccisa in una piazza delle nostre vallate, presumibilmente fra la Valnure e la Valtrebbia. Si sa che viso avesse grazie a questa fotografia che arriva dalla visita della delegazione anglo-scozzese a Piacenza lo scorso maggio per commemorare Carlo Carini e Archibald Mackenzie caduti per la liberazione a Piacenza e Albarola: ad accompagnare i familiari dei due partigiani invitati dall'Anpi e stato lo storico Shaun Hullis, docente alla St Benedict's School di Ealing (Londra) e dal 2002 appassionato studioso delle vittime della prima e della seconda guerra mondiale al punto da essere considerato il massimo esperto in materia.