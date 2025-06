Chiodi sull'asfalto e auto di traverso: derubato magazzino a Cabina di Vigolzone

Auto di traverso in mezzo alla strada e grossi chiodi a tre punte sull'asfalto. In questo modo hanno avuto più tempo per scappare i ladri che nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno hanno preso di mira la ditta Ligra a Cabina di Vigolzone, che si occupa di prodotti e sistemi audiovisivi multimediali per professionisti e scuole. Il piano era sicuramente stato programmato accuratamente dalla banda di professionisti.

Due le zone in cui la strada statale 654 di Valnure è stata chiusa dai malviventi con le auto, tutte rubate, e con i chiodi: l'incrocio tra Grazzano Visconti e la strada per Niviano e poco prima di Vigolzone. Entrati nella ditta sono riusciti a rubare materiale, di cui però non si conosce ancora l'ammontare. L'allarme è scattato e le forze dell'ordine sono arrivate sul posto, ma i malviventi erano già fuggiti. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Piacenza, Sicuritalia e Metronotte.