Chiusura del ponte sul Nure, Foti chiede a Salvini sconti sull'A1

In vista dei lavori di consolidamento del ponte sul Nure, lungo la Statale 9, previsti per la seconda metà di agosto, il ministro piacentino Tommaso Foti (Fratelli d’Italia) ha indirizzato una lettera al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sollecitando interventi concreti per limitare i disagi alla viabilità locale.

«In circostanze simili – osserva Foti – l’introduzione di esenzioni o sconti sulle tratte autostradali si è rivelata estremamente utile», sottolineando come tali misure possano rappresentare un sollievo importante per chi è costretto a modificare il proprio percorso quotidiano.

Proprio per questo, il ministro auspica un’intesa tra Anas e Autostrade per l’Italia, finalizzata a introdurre agevolazioni tariffarie sul pedaggio per i residenti e pendolari dell’asse Fiorenzuola–Piacenza Sud, tratto maggiormente interessato dai cambiamenti alla circolazione.

Secondo Foti, la chiusura temporanea del ponte comporterà uno spostamento significativo dei flussi di traffico verso le strade alternative, già normalmente congestionate da un alto volume di mezzi, persone e merci.

«Incentivare l’utilizzo dell’autostrada – conclude Foti – contribuirebbe in modo concreto a ridurre i disagi per il territorio piacentino e i suoi cittadini».