Ponte sul Nure, Salvini: «Autostrada gratuita durante il cantiere»

Autostrada gratuita per limitare i disagi al traffico causati dalla chiusura del ponte sul Nure. È questa la risposta del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in merito al cantiere che dopo Ferragosto partirà nel tratto di via Emilia tra Piacenza e Pontenure.

A confermarlo è il segretario della Lega Emilia Matteo Racan: «Il tratto autostradale dell’A1 tra Piacenza Sud e Fiorenzuola sarà gratuito durante i lavori del ponte sul Nure». La misura riguarderà tutti i veicoli, auto e mezzi pesanti, con l'obiettivo di alleggerire i disagi alla viabilità locale.

Nel frattempo, a margine dell'incontro in prefettura svolto nel pomeriggio di martedì 5 agosto il vicesindaco di Piacenza Matteo Bongiorni ha inoltre comunicato che l'inizio dei lavori slitta a settembre: «La chiusura del ponte probabilmente diventerà effettiva tra l'otto e il quindici settembre».

Sul tavolo erano finite anche altre ipotesi per gestire l’impatto del cantiere: si discute con Ferrovie dello Stato di un possibile potenziamento della linea Piacenza-Fiorenzuola, utile a supportare il trasporto pubblico. Inoltre, è già stata avanzata la richiesta ad Anas per la realizzazione di una o due rotatorie sulla strada che collega la Farnesiana a Carpaneto, nei pressi dell'accesso alla tangenziale.

«Grazie all’intervento del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, la gratuità del tratto autostradale dell’A1 tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, durante i lavori sul ponte del Nure, sarà realtà» – l'annuncio di Rancan -. Nelle prossime settimane il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme ad Anas e alla Società Autostrade, predisporranno ed emaneranno tutti gli atti necessari per rendere operativa questa importante misura, che riguarderà tutti i veicoli, sia mezzi pesanti che autovetture». «Una risposta concreta alle esigenze del territorio e dei cittadini - conclude l'ex consigliere regionale -, che dimostra l’attenzione e la tempestività del Ministro Salvini nel dare soluzioni efficaci ai disagi causati dai lavori in corso».