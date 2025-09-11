Chiusura ponte sul Nure, firmata l'ordinanza

E' ufficiale: Anas ha pubblicato l'ordinanza di chiusura al traffico della via Emilia, dalle 12 di lunedì 15 settembre alle 18 di venerdì 13 marzo 2026. Il provvedimento, pubblicato sul sito internet della società, si rende necessario per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Nure, previsti per i prossimi sei mesi.

Il traffico viene così deviato.

Per chi proviene dalla val d'Arda all'altezza della rotonda del supermercato Conad a Pontenure lungo la strada provinciale 32 che porta a San Giorgio e da qui sulla strada provinciale 6 per Carpaneto. Per chi proviene dalla città di Piacenza, viene suggerito di prendere la tangenziale e seguire le indicazioni successive. Ci sono poi, come altri percorsi alternativi, seppur non indicati come principali, di raccordo tra la val d'Arda e la città le arterie che attraversano la cosiddetta bassa, tra cui: la strada statale 10 e le strade provinciali 587 e 462.

Le modifiche alla viabilità andranno, senza alcun dubbio, ad impattare su quello che è il regolare traffico quotidiano che interessa le strade provinciali sopra citate