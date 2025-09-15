Via Emilia tagliata in due per i lavori al ponte sul Nure

Il 15 settembre è arrivato. Il Ponte sul Nure, oggi alle 12 in punto, chiude per lavori di manutenzione. Dopo settimane a parlarne, fra rinvii e spostamenti di date, fra incontri in prefettura e nei consigli comunali dei centri abitati più coinvolti, nonché lavori preparatori come le due rotonde temporanee in ingresso alla Farnesiana, la chiusura sarà oggi concomitante con l’apertura delle scuole.

Una chiusura che durerà sei mesi (stando la cronoprogramma termineranno il 15 marzo 2026) e che inevitabilmente comporterà disagi, benché si sia cercato in tutti i modi di alleviarli. D’altronde, è stato più volte ripetuto, i lavori al ponte erano necessari. Questione di sicurezza, tanto che il decreto ministeriale del 3 gennaio 2020 menzionò “l’alto degrado” della struttura, sulla quale, è bene ricordarlo, passano quotidianamente 23mila veicoli.