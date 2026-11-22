Una chiacchierata fra amici, tra aneddoti, curiosità, rivelazioni e buona musica: tutto è pronto per la messa in onda - stasera alle 21 su Telelibertà - di “Ci vediamo da Kris”, il nuovo format tv che vede la canadese Kris Reichert - noto volto di Mtv e Radio 105 e parte dello storico duo delle “Kris & Kris” - intervistare amici e grandi nomi dello spettacolo tra chiacchiere ed esibizioni acustiche dal vivo.

«Sono veramente emozionata racconta Reichert -. È un format che ho scritto basandomi sul programma dei miei sogni: ho sempre desiderato avere una trasmissione che sembrasse una specie di salotto, dove bere un caffè o una birra con amici e suonare insieme le chitarre mentre parliamo di ricordi, bei tempi e progetti per il futuro. Gli ospiti che invito in trasmissione sono cari amici con cui ho vissuto esperienze e avventure. Mi sono accorta che ogni volta scopro sempre qualcosa di nuovo su di loro; in ogni puntata c’è sempre una lezione di vita nascosta tra quello che ci diciamo ».

Il primo dei cinque episodi di questa stagione - registrati alla galleria Biffi Arte, con la possibilità per il pubblico di partecipare - vedrà protagonista il musicista e cantautore Federico Poggipollini, chitarrista per alcuni big della musica italiana, tra cui Ligabue e Jovanotti.

«Con il mio super amico Federico condivido divertenti aneddoti, tra cui quello di una festa di quando ci siamo conosciuti a Bologna, 25 anni fa. I nostri compleanni cadono a distanza di due giorni e avevamo deciso di festeggiarli insieme: organizzammo una grande serata in un magazzino vuoto di suo zio; lui aveva invitato i suoi amici musicisti, io, che al tempo facevo la modella, le mie amiche dell’ambiente ».

Il format proseguirà con le interviste al veejay Marco Maccarini e al musicista e cantante Andrea Fumagalli, noto a tutti come Andy dei Bluvertigo. «Tutti hanno adorato Piacenza, anche grazie all’accoglienza del Grande Albergo Roma - spiega Kris -. Quando ho iniziato a scrivere il format volevo offrire qualcosa agli ospiti, volevo che vedessero quello che vedo io a Piacenza, per permettere loro di fare un tuffo immersivo nell’esperienza piacentina».

Mancano ancora due puntate da registrare per chiudere la prima stagione del format. « Non voglio ancora spoilerare entrambi gli ospiti - dice Reichert -. Ve ne rivelo solo uno: chiuderemo con Fabio Zaffagnini, l’imprenditore, ex geologo marino e musicista italiano che ha ideato e fondato “Rockin’1000”, il progetto nato a Cesena che vede fino a mille musicisti suonare insieme negli stadi. Tutto è nato nel 2015, con un video in cui mille musicisti suonavano “Learn to Fly” dei Foo Fighters per invitarli a esibirsi in città, ottenendo decine di milioni di visualizzazioni e portando la band a Cesena. Da quel primo evento il progetto è cresciuto, con oltre mille musicisti iscritti, concerti in grandi stadi internazionali o eventi speciali e jam session locali. Sarà anche quella una puntata da non perdere».