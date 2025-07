Ciclista della nazionale australiana investita da un furgone a Biana

Una ciclista della nazionale australiana è stata investita da un furgone a Biana di Ponte dell'Olio. Le condizioni dell'atleta - che si trovava nel Piacentino per partecipare alla Sei giorni delle Rose che inizia domani a Fiorenzuola - non sono gravi, ma l’incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 31 luglio sulla Statale 654 all’altezza di Biana, sul ponte che porta verso Spettine, potrebbe pregiudicare la sua partecipazione alle gare, prevista per domenica.

Sembra che la ciclista stesse scendendo da Bettola e si stesse accingendo a girare a sinistra in direzione di Spettine quando è avvenuto l'urto con il furgone proveniente dalla stessa direzione. In conseguenza dell’urto, la ciclista è stata sbalzata a terra e la sua bici seriamente danneggiata. Sul posto un'ambulanza da Rivergaro della Pubblica Assistenza Valnure, la polizia stradale e la polizia locale di Bettola.