Sei Giorni delle Rose, già cento iscritti da tutto il mondo

Numeri importanti, entusiasmo che si tocca con mano, attesa crescente e anche una novità. Manca un mese all’appuntamento con la ventottesima edizione della Sei Giorni delle Rose di Fiorenzuola, con i Gran premi internazionali su pista in programma dal primo al 6 agosto al velodromo “Attilio Pavesi”.

A trenta giorni dal prestigioso appuntamento, sono già più di 100 gli iscritti alle sfide internazionali sull’anello in cemento dedicato al campione caorsano.

Forte anche la presenza femminile, che supera le 50 unità, dunque la metà delle attuali conferme di partecipazioni.

Come sempre, diversi i continenti rappresentati: si va dall’Europa (tra cui la Francia) per spingersi fino all’Oceania, con partecipazioni certificate dalla Nuova Zelanda.

Luoghi lontani, anzi lontanissimi, ma che quest’anno potranno essere idealmente vicini a Fiorenzuola: gli organizzatori, infatti, hanno promosso un’iniziativa che permetterà a ogni atleta di spedire a casa (a cura dell’organizzazione della Sei Giorni) una cartolina personalizzata dell’evento.

Tra un mese, nell’agenda di Fiorenzuola ci saranno gare Uci di Classe 1 (Omnium, Madison, Scratch, Eliminazione, Corsa a Punti), riservate agli Élite uomini e donne, con parità completa nel calendario. Spazio anche agli Under 23 (Scratch, Eliminazione, Americana e Corsa a punti), con gare di Classe 2 e alle categorie giovanili (Esordienti e Allievi) per valorizzare il vivaio.

Anche quest’anno, è previsto l’ingresso gratuito in ognuna delle sei serate di grande spettacolo.