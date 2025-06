Ciclista investito da una moto a Gossolengo: due feriti gravissimi

La bicicletta distrutta dopo l'impatto - © Libertà/Nicolas Casati

Due feriti gravissimi in seguito al violento schianto tra una moto e una bici a Gossolengo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 19 sulla Provinciale 28 (strada Agazzana) in uscita dal paese in direzione di Rossia e Rivergaro, precisamente davanti alla Keropetro, in prossimità di una ciclabile. La bici con in sella un 46enne e la moto che l'ha travolta, che era condotta da un 18enne, sono finite distrutte. Entrambi sono rimasti feriti in modo molto grave.

Sul posto, con le ambulanze del 118, sono atterrate due eliambulanze provenienti rispettivamente da Parma e da Como e i feriti, sono stati intubati e trasportati all'ospedale Maggiore di Parma. Da quanto si è appreso il motociclista, un diciottenne, era stato già ferito nei mesi scorsi in un precedente incidente avvenuto in prossimità di Rivalta.

Il traffico è rimasto interrotto per oltre un'ora in modo consentire le operazioni di soccorso e l'esecuzione dei rilievi di legge. Si sono formate lunghe code.

Si tratta di un punto particolarmente critico per la viabilità: nelle sue vicinanze è in progetto la realizzazione di una rotonda.

