Sabato nero sulle strade, 8 feriti. Quattro sono motociclisti, grave anche un ciclista

Otto feriti sulle strade piacentine, tra cui quattro motociclisti e un ciclista. È stata una giornata nera, quella di sabato 14 giugno, dal punto di vista degli incidenti stradali, quasi tutti concentrati in Valtrebbia.

Il più grave si è verificato alle 19 sulla strada provinciale 28, tra Gossolengo e la località Rossia . Un ciclista di 46 anni è stato travolto da una motocicletta condotta da un giovane di 18 anni: l’impatto è stato tale da spezzare la bicicletta in un più parti, tra detriti sparsi ovunque, e da proiettare la moto fuori strada in un campo. Un impatto terribile per entrambi i conducenti, tanto da richiedere l’intervento di due eliambulanze. I due feriti sono stati entrambi intubati e portati d’urgenza a Parma in gravissime condizioni e ricoverati in terapia intensiva.

Quasi contemporaneamente, stavolta sulla Statale 45 all’altezza di Ancarano (Rivergaro ) una moto Ducati condotta da un 45enne si era scontrata con una Citroen con al volante una donna di 48 anni.



Soltanto due ore dopo, sempre sulla Statale 45 ma alle porte di Marsaglia , un motociclista 20enne è scivolato sull’asfalto ma non è in gravi condizioni.

Non è finita qui. Un altro motociclista, di 29 anni, è gravissimo per lo schianto contro un'auto (nella foto) in città dopo le 22 in via Rigolli. Nello schianto si è frantumato il casco. Sul posto un'ambulanza e un'automedica.