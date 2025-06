Cisl e Confagricoltura: difendere i lavoratori dalle ondate di calore

Stavolta il “nemico” viene dal cielo e sono i raggi solari che in questi giorni d’estate hanno travolto Piacenza con un’ondata di calore eccezionale. A chiedere un intervento immediato e coordinato – seppure con soluzioni diverse – sono la Cisl Parma e Piacenza e Confagricoltura Piacenza: «Servono misure concrete e immediate per proteggere chi lavora in condizioni di particolare esposizione alle alte temperature, in particolare nel settore edile e delle costruzioni» dichiara Roberto Varani, segretario di Filca Cisl. Le misure richieste dal sindacato sono una riorganizzazione degli orari di lavoro, anticipando le attività alle prime ore del mattino e prevedendo pause prolungate dalle 11 alle 16, la fornitura di dispositivi di protezione adeguati (caschi ventilati, indumenti tecnici traspiranti e protezioni solari certificate) e l’allestimento di aree ombreggiate nei cantieri. Cisl arriva anche a invocare la sospensione delle attività ad alto rischio nei giorni di allerta meteo per temperature estreme.