Cittadella, l'atto di diffida del Comune «Opera senza finanziamenti concreti»

È un documento lungo e dettagliato, quello con cui il Comune di Piacenza, lo scorso 24 luglio, ha diffidato Piacenza Parcheggi spa «ai fini di risoluzione contrattuale». Mentre sale l’attesa per il pronunciamento del giudice Antonino Fazio – l’udienza «cartolare» (basata sui documenti delle parti) è iniziata ieri e al momento non risulta - Libertà è entrata in possesso dell’atto con cui l’amministrazione, attraverso il Rup Emanuela Schiaffonati, ha contestato alla società concessionaria del parcheggio interrato di piazza Cittadella gravi inadempienze contrattuali.

Al centro delle contestazioni vi sono tre nodi principali: la mancata presentazione delle garanzie bancarie, il forte ritardo accumulato rispetto al cronoprogramma dei lavori e la conseguente applicazione di una penale quasi milionaria. Contestualmente il nostro quotidiano può mostrare il documento, firmato dall’advisor del concessionario, Igea Digital Bank spa, che ha preceduto, nel luglio 2024, la consegna delle aree di cantiere. Da quel documento (nell’articolo a lato riferiamo dei contenuti), Piacenza Parcheggi spa non avrebbe più prodotto alcun aggiornamento.

Per il Comune condizione per risolvere il contratto. Per le opposizioni, da tempo sul piede di guerra, un documento proverebbe che già un anno fa traspariva che i soldi per l’opera non c’erano.



