Cittadella, procede lo scavo preliminare. Slitta il tavolo tecnico

Annunciato per oggi 14 aprile, potrebbe slittare di qualche giorno il tavolo tecnico tra Comune e Piacenza Parcheggi-Gps (Global parking solution) sull’appalto per il parcheggio interrato in piazza Cittadella e la gestione pluriennale dei parcometri. Si tratta di aggiornarne il cronoprogramma alla luce dei ritardi che sin qui hanno caratterizzato il cantiere nonché di verificare l’equilibrio finanziario tenendo conto degli extraricavi incamerati dalla sosta a pagamento in virtù dell’aumento delle tariffe scattato da inizio 2024 e di cui il Comune chiede a Gps la restituzione (una prima stima risalente alla scorsa estate li aveva quantificati in circa 370mila euro) proprio in ragione di quei ritardi nei lavori.

Dello slittamento di convocazione dà notizia il vicesindaco e assessore alle Infrastrutture Matteo Bongiorni spiegandolo con la concomitanza della seduta del consiglio comunale in agenda per oggi pomeriggio. Il cantiere «sta andando avanti», fa Bongiorni il punto in generale sulle operazioni in corso in piazza Cittadella, «la fognatura è stata spostata, e anche su un tratto di acquedotto interessato è stata trovata la quadra tra il concessionario e Ireti».