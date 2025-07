Cittadella, sui ristori più scontento che applausi

Fanno discutere i ristori alle attività economiche che si affacciano su Piazza Cittadella occupata dal cantiere del parcheggio interrato. Attesi da mesi, il bando è ora in uscita ma esclude gli esercizi aperti dopo il 26 agosto del 2024, quando sono partiti i lavori al parcheggio, e non contempla gli esercizi per esempio su via Cittadella, che sono pure penalizzati, o su via Gregorio X. Fra gli esercenti della zona tira un' aria non proprio soddisfatta, sia per l'entità dei ristori, sia per i vincoli. Anche l'aver previsto le compensazioni per chi lavora nel mercato coperto ha creato una sorta di frattura, c'è chi fa notare che in Piazza Casali il parcheggio c'è e non ha subito l'impatto diretto del cantiere.

La politica scende in campo con una nota di Fratelli d'Italia che aveva chiesto i ristori con una mozione votata all'unanimità, ma ora chiede che siano ampliati a più esercizi e anche nell'entità. Intanto l'assessore Simone Fornasari anticipa che c'è proprio questo intento sul prossimo bando 2026.

Chi oggi ne ha diritto può far domanda entro il 15 settembre (l'importo è di 600 euro o di 1.400 se si dispone di dehors).