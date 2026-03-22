Cives, appello ai giovani: «Scendete in campo per cambiare la storia»

«Serve una generazione di giovani che esca dal sentimento della rabbia e si assuma la responsabilità di dare una spallata, per scrivere una nuova pagina della storia». Si è rivolto così agli studenti di Università Cattolica protagonisti del corso Cives il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, durante un passaggio del suo intervento alla serata conclusiva del corso di formazione civica, arrivato alla sua venticinquesima edizione. De Pascale è stato chiamato, con la sindaca Katia Tarasconi e il vescovo monsignor Adriano Cevolotto, alla conferenza conclusiva del corso, aperto anche a cittadini.

L’evento, “Cives parla alla Civitas”, è stato animato dalle sollecitazioni di studenti e studentesse, coordinati da Paolo Rizzi, docente della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica. Domande maturate durante i precedenti 12 incontri, ospitati in Università e anche in Fondazione di Piacenza e Vigevano. Tema al centro della serata conclusiva la sfida tra democrazia e autocrazia.