Cocaina in auto, hashish e guidatori ubriachi: raffica di controlli dei carabinieri tra Val Trebbia e Val Luretta

Controlli straordinari con denunce per droga e guida in stato di ebbrezza. È il bilancio del servizio preventivo messo in campo dalla Compagnia carabinieri di Bobbio tra Gossolengo, Gazzola, Rivergaro e l’alta Val Trebbia. L’attività si è concentrata soprattutto lungo la Statale 45 e la Provinciale 40, arterie considerate particolarmente sensibili sia sotto il profilo della sicurezza stradale sia per il contrasto ai reati.

Nel corso dell’operazione i militari hanno controllato 89 persone e 65 veicoli, tra cui 25 motociclette. Al termine del servizio sono state denunciate tre persone, sequestrate sostanze stupefacenti e ritirate due patenti di guida.

Trovato con cocaina in auto

Il primo intervento risale alla notte, attorno alle 2.30, quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha fermato un’auto con a bordo due giovani.

L’atteggiamento sospetto di uno degli occupanti ha spinto i militari ad approfondire i controlli con una perquisizione personale e del veicolo. Il passeggero, un giovane di origine albanese senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di quattro involucri contenenti quasi tre grammi di cocaina.

La droga è stata sequestrata e il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente.

Minorenne segnalato per hashish

Nel pomeriggio, invece, i carabinieri della stazione di Rivergaro hanno effettuato un controllo nella frazione di Niviano, lungo la SS45.

Durante l’accertamento un ragazzo residente nel Parmense è stato trovato con due grammi di hashish e uno spinello già confezionato. Trattandosi di detenzione per uso personale, per lui è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura.

Due automobilisti ubriachi al volante

Particolarmente intensa anche l’attività sul fronte della sicurezza stradale.

Nella notte del 24 maggio, verso l’1.50, lungo la SS45 a Gossolengo, i carabinieri del Radiomobile hanno fermato il conducente di un’auto di grossa cilindrata. Sottoposto all’etilometro, l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico quasi triplo rispetto al limite consentito.

Per lui sono scattati la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro immediato della patente.

Poche ore dopo, intorno alle 4.40, un secondo automobilista è stato fermato in località Tuna di Gazzola, lungo la SP40.

Gli accertamenti hanno evidenziato valori alcolemici molto elevati, pari a 2,34 e 2,46 grammi per litro. Anche in questo caso i militari hanno proceduto con denuncia e ritiro della patente.

Controlli rafforzati sulle strade della provincia

Gli episodi rientrano nel più ampio piano di controlli predisposto dalla Compagnia carabinieri di Bobbio per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti, prevenire incidenti e aumentare la sicurezza lungo le principali vie di comunicazione della provincia.

Particolare attenzione viene riservata alle fasce serali e notturne, considerate le più delicate sotto il profilo della sicurezza pubblica e stradale.