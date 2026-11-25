Trecento, in tre anni, le richieste di misure cautelari per i reati legati alla violenza di genere. Circa cento all’anno. Due a settimana. Sono i dati piacentini di un fenomeno che, nonostante la severità delle leggi, non accenna a fermarsi. Maltrattamenti, vessazioni familiari, atti persecutori, violenze sessuali. Vittime, nella stragrande maggioranza dei casi, sono le donne. Fidanzate, compagne, mogli soggiogate da uomini che non riescono a controllare l’aggressività, che usano la forza e le botte per risolvere i conflitti, che si abbandonano a una gelosia che diventa ossessione e alimenta la volontà di controllo.

«Il primo argine è la Procura della Repubblica, che dirige le indagini, ascolta la persona offesa in tempi brevissimi, raccoglie le prove e chiede al giudice le misure di protezione», spiegano i giudici Vincenzo Riganti e Camilla Milani, rispettivamente presidente e segretaria della sottosezione piacentina dell’Associazione nazionale magistrati (Anm). Quando la situazione richiede l’applicazione di una misura cautelare, la palla passa al Tribunale: è il giudice per le indagini preliminari a valutare la richiesta del pm. Un impegno quasi quotidiano, che da gennaio del 2024 a oggi ha portato a prendere in esame circa trecento richieste di misure. Le più frequenti sono l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento a meno di mille metri dalla vittima.

L’applicazione del braccialetto elettronico, che suona in caso di avvicinamento alla persona offesa, è obbligatorio. Ma, in realtà, può essere rifiutato. Allora il giudice potrà disporre, in alternativa, il divieto di dimora nel comune dove vive la vittima oppure, quando la situazione è particolarmente critica, il carcere. La cella, del resto, è prevista fin dall’inizio quando la situazione è grave.