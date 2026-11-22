La dignità del lavoro agricolo, il legame con la terra e il valore della solidarietà. Sono stati questi i temi al centro della Giornata provinciale del Ringraziamento di Coldiretti Piacenza, celebrata ieri a Fiorenzuola con una folta partecipazione di agricoltori e rappresentanti delle istituzioni, nonostante la pioggia battente.

Momento centrale della manifestazione, la messa nella Collegiata di San Fiorenzo, presieduta dal vescovo Adriano Cevolotto e concelebrata dal parroco don Giuseppe Illica e da don Giuseppe Sbuttoni, consigliere ecclesiastico di Coldiretti. Particolarmente significativo l'offertorio, con i cesti di prodotti della terra portati all'altare soprattutto dai giovani agricoltori.

«Il lavoro della terra ha un valore sociale, ambientale e civile che non dobbiamo dimenticare», ha sottolineato Cevolotto nell'omelia, richiamando il ruolo degli agricoltori nella salvaguardia dell'ambiente e della «casa comune». «Con il vostro lavoro siete più vicini all'azione di Dio», ha aggiunto, ricordando il messaggio della Cei sull'«Italia linfatica» delle aree interne.

Numerose le autorità presenti, tra cui il ministro Tommaso Foti, il sindaco Romeo Gandolfi con oltre trenta primi cittadini piacentini, i consiglieri regionali Luca Quintavalla, Lodovico Albasi e Giancarlo Tagliaferri, oltre ai rappresentanti di Provincia e Prefettura.

Il maltempo ha imposto una modifica al programma degli interventi. A portare il saluto dell'organizzazione è stato Marco Allaria Olivieri, delegato confederale di Coldiretti Piacenza e direttore regionale. «La vostra presenza, nonostante le condizioni avverse, dimostra l'attaccamento a un'organizzazione che si ispira a valori di prossimità e solidarietà», ha affermato, ringraziando gli associati e la struttura guidata dal direttore Roberto Gallizioli.

Spazio anche alla solidarietà: i prodotti offerti durante la messa saranno devoluti all'Emporio Solidale, impegnato anche in una raccolta fondi per acquistare un nuovo furgone. Coldiretti Donne ha inoltre promosso un'iniziativa a sostegno delle vittime di violenza.

La giornata, sostenuta da Crédit Agricole e accompagnata dalle note della banda La Magiostrina, si è conclusa con la tradizionale benedizione dei trattori, il rinfresco contadino e la presenza in piazza delle aziende di Campagna Amica.