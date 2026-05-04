Collisione fra monopattino e pedone in viale Patrioti

Brusca collisione questa sera, poco prima delle 21, in viale Patrioti, dove si sono scontrati sul marciapiede un monopattino guidato da un ragazzo, classe 2002, e una donna sui cinquant'anni che stava camminando. Sul posto si sono precipitate due ambulanze della Croce Rossa, che hanno condotto i due in ospedale con un codice due. Sul posto anche l'auto-infermieristica del 118 e una pattuglia della polizia locale.

Quando sono giunti i soccorsi hanno trovato entrambe le persone a terra, una delle quali sanguinante al volto, e non sono mancati alcuni momenti di tensione, subito però sedati dalle forze dell'ordine.

Un incidente che porta una volta di più l'attenzione sulla difficoltà di una normale convivenza sulle strade cittadine fra pedoni, monopattini e biciclette, comprese le cosiddette "Fat-Bike".