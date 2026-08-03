Colonna di fumo visibile da Piacenza per l'incendio di un camion di cipolle a Somaglia. VIDEO

Una densa colonna di fumo nero, ben visibile anche da Piacenza e da diversi comuni della provincia, ha attirato l'attenzione nel tardo pomeriggio di oggi. L'origine del fumo è un incendio che ha coinvolto un autotreno lungo l'autostrada A1, al chilometro 47 in direzione nord, nel territorio comunale di Somaglia, in provincia di Lodi.

Secondo le prime informazioni, il mezzo trasportava un carico di cipolle, andato in parte coinvolto dalle fiamme. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area.

Il fumo visibile dalla pista ciclabile che collega Piacenza a Gossolengo

Traffico rallentato

L'incendio ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione autostradale. Al momento il traffico procede su una sola corsia, con inevitabili rallentamenti in direzione Milano mentre sono in corso le operazioni di spegnimento e di rimozione del mezzo.