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Colpo di sonno alle 6 di mattina, auto fuori strada ai Casoni

Sul posto pompieri e soccorritori dell'Emergenza-Urgenza alle porte di Gariga. Per fortuna il conducente non ha riportato gravi ferite

Redazione Online
|1 ora fa
Soccorsi in azione
Soccorsi in azione
1 MIN DI LETTURA
Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti questa mattina alle 6 ai Casoni di Gariga, dove un'auto è finita fuori strada forse a causa di un colpo di sonno del conducente. Per fortuna è uscito dal mezzo illeso, senza ferite. 

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