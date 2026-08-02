Colpo di sonno alle 6 di mattina, auto fuori strada ai Casoni
Sul posto pompieri e soccorritori dell'Emergenza-Urgenza alle porte di Gariga. Per fortuna il conducente non ha riportato gravi ferite
Redazione Online
|1 ora fa
Soccorsi in azione
Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti questa mattina alle 6 ai Casoni di Gariga, dove un'auto è finita fuori strada forse a causa di un colpo di sonno del conducente. Per fortuna è uscito dal mezzo illeso, senza ferite.
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