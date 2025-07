Comune, pause caffè troppo lunghe il direttore striglia i dipendenti

Raccontano che il direttore generale, sorpreso e un po’ infastidito dal continuo vociare proveniente dalla saletta e dalla balconata, per un po’ abbia fatto finta di nulla sperando che l’abitudine finisse; per un altro po’ sia passato facendosi vedere come a dire “guardate che vi sto vedendo”; e infine, vedendo che proprio nulla sembrava cambiare, è sbottato forse lasciandosi andare anche a qualche imprecazione in toscano. Al di là del romanzo, la sostanza c’è tutta. A finire sotto la lente d’ingrandimento è il tempo – ritenuto eccessivo – che alcuni dipendenti del Comune di Piacenza trascorrono attorno alle macchinette del caffè, trasformando la pausa in un’occasione di socialità ben più lunga del consentito. A dare il “la” al richiamo, come ha riferito ieri anche il sito ilnuovogiornale.net, è stato un messaggio, circolato via WhatsApp tra i dirigenti e poi inoltrato ai circa 600 dipendenti dell’ente, firmato dal direttore generale e segretario comunale Luca Canessa. Un avvertimento in piena regola.