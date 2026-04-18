Comunità Emmaus, iniziativa benefica per rinnovare i locali

La Comunità Emmaus di strada Agazzana, gestita dalla Fondazione La Ricerca e che attualmente ospita 15 persone in un percorso di riabilitazione e cura, ha la necessità di rinnovare i propri locali. Lo potrà fare grazie ai piacentini che daranno un contributo mediante il progetto “Morfeo”, che prevede l'acquisto di cinque moduli con letti singoli e armadio a ponte, un modulo doppio con due letti e armadio a ponte e altri due moduli con tre letti e armadio a ponte.

L'intervento richiede complessivamente 22mila euro, ne sono già stati raccolti 5mila, chi volesse donare può farlo contattando la Fondazione La Ricerca. Ci sarà inoltre un'apposita iniziativa benefica a sostegno del progetto organizzata dall'imprenditore Valter Bulla, una cena in programma per mercoledì 29 aprile all'azienda agricola agrituristica “Casa Nuova” (via Casa Nuova – Niviano di Rivergaro) dal titolo “Accendiamo una luce”.

Per partecipare alla cena benefica si può contattare Valter Bulla al 3295933759, Itala Orlando al 3383167200 oppure Enrico Corti al 3313187923. Per le donazioni a favore della Fondazione per il progetto “Morfeo”, si possono effettuare sui seguenti conti: Banca di Piacenza (IT76X0515612600CC0000010374), Credit Agricole Italia (IT84I0623012601000001873339), Emil Banca (IT18J0707212600000000723176) e Intesa San Paolo (IT81X0306912626100000011917).