Comunità solare, Castel San Giovanni muove i primi passi
Dopo la presentazione pubblica, una decina di castellani si sono detti pronti ad aderire al progetto di energia condivisa. Una grossa spinta potrebbero darla gli operatori del polo logistico, i cui tetti sono ricoperti di pannelli fotovoltaici
Mariangela Milani
|2 ore fa
Presto anche a Castel San Giovanni potrebbe nascere una "comunità solare", un circuito virtuoso all'interno del quale i partecipanti producono energia solare, se la scambiano e la immettono in rete quando non necessaria.
Al termine della serata di presentazione - che si è tenuta al centro culturale di via Mazzini, con relatore Andrea Poggio, presidente di Comunità solare - una decina di castellani si è detta interessata ad aderire. Comunità solare è una cooperativa impresa sociale che, costituitasi il 2 luglio 2024, oggi conta più di 200 soci (tra cui sei amministrazioni comunali) disseminati tra Piacenza e Lodi. Comunità che presto potrebbe accogliere anche produttori e consumatori di energia residenti su suolo castellano.
Unica condizione per poter ottenere i contributi europei oppure le detrazioni fiscali: che il proprio impianto fotovoltaico sia stato allacciato alla rete dopo la data di costituzione della Comunità. A Castello una grossa spinta potrebbero darla gli operatori della logistica, i cui tetti sono ricoperti di pannelli fotovoltaici.
Andrea Poggio, presidente di Comunità solare, durante l'incontro al centro culturale di Castel San Giovanni
Il pubblico intervenuto all'incontro