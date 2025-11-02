Comunità solare, Castel San Giovanni muove i primi passi

Presto anche a Castel San Giovanni potrebbe nascere una "comunità solare", un circuito virtuoso all'interno del quale i partecipanti producono energia solare, se la scambiano e la immettono in rete quando non necessaria.

Al termine della serata di presentazione - che si è tenuta al centro culturale di via Mazzini, con relatore Andrea Poggio, presidente di Comunità solare - una decina di castellani si è detta interessata ad aderire. Comunità solare è una cooperativa impresa sociale che, costituitasi il 2 luglio 2024, oggi conta più di 200 soci (tra cui sei amministrazioni comunali) disseminati tra Piacenza e Lodi. Comunità che presto potrebbe accogliere anche produttori e consumatori di energia residenti su suolo castellano.

Unica condizione per poter ottenere i contributi europei oppure le detrazioni fiscali: che il proprio impianto fotovoltaico sia stato allacciato alla rete dopo la data di costituzione della Comunità. A Castello una grossa spinta potrebbero darla gli operatori della logistica, i cui tetti sono ricoperti di pannelli fotovoltaici.