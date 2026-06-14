"Con il Piano casa più fiducia, più affitti, più alloggi per studenti"

La parola chiave emersa dall’incontro organizzato da Confedilizia Piacenza su Piano Casa 2026 e Ddl Sfratti è "fiducia". Un concetto che a Piacenza assume un valore particolare, in una città dove trovare casa è sempre più difficile per studenti universitari, lavoratori della logistica, insegnanti e infermieri.

Ospite dell’incontro il ministro Tommaso Foti, che ha dialogato con il presidente nazionale di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Quest’ultimo ha definito il Ddl Sfratti un possibile "decreto affitti", sostenendo che la certezza di rientrare in possesso del proprio immobile incoraggia i proprietari a metterlo sul mercato.

Una tesi condivisa da Foti e dal presidente di Confedilizia Piacenza, Antonino Coppolino. Sul Piano Casa, che prevede investimenti fino a 10 miliardi per 100mila nuovi alloggi, il ministro ha indicato come priorità il recupero dell’edilizia residenziale pubblica inutilizzata: «In Italia ci sono, secondo Federcasa, 70mila immobili Erp non utilizzabili».

L’obiettivo è aumentare l’offerta senza nuovo consumo di suolo e sostenere anche la cosiddetta "zona grigia", cioè chi guadagna troppo per accedere alle case popolari ma troppo poco per il libero mercato, con affitti e acquisti a prezzi calmierati fino al 30% in meno. Un tema cruciale in una città come Piacenza, dove il costo della casa pesa sempre di più sui bilanci familiari.