Concerti, teatro e camminate nei Calanchi del Parco dello Stirone e del Piacenziano





È stata presentata nello stabilimento Buzzi Unicem di Vernasca la nuova edizione di “Lunaria dei Calanchi”, la rassegna culturale promossa dal Comune di Lugagnano che accompagnerà l’estate con spettacoli, concerti, incontri e camminate tra i luoghi simbolo del territorio. Alla conferenza sono intervenuti il direttore dello stabilimento Antonio Dicembrino, il sindaco Antonio Vincini, l’assessore Ivan Leppini, Lucilla Meneghelli, ideatrice dell’evento, il docente universitario Matteo Busconi, Marco Rossi dei Parchi del Ducato, Claudio Casali del Cpae, Luigi Mulazzi dell’Orchestra Luigi Cremona, Angelo Bardini del Summertime in Jazz e i rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Nel corso della presentazione è stato evidenziato il legame tra cultura, comunità e paesaggio, con particolare attenzione ai Calanchi del Parco dello Stirone e del Piacenziano, protagonisti di diversi appuntamenti. La rassegna, fortemente voluta dall’assessore Leppini, non è sostenuta solo da Buzzi Unicem, ma anche da numerose altre aziende del territorio (dalle multinazionali come Emerson Vanessa alle locali).

Il cartellone

Il cartellone si aprirà l’11 giugno al teatro Barani con Jacopo Veneziani e la lectio Non chiamatele Muse, dedicata alle artiste donne dimenticate dalla storia dell’arte.

Il 19 giugno in piazza Giardino andrà in scena Cinema amore mio, concerto dell’Orchestra Luigi Cremona con videoproiezioni dedicate alle colonne sonore cinematografiche in occasione della trentesima edizione della “Vernasca Silver Flag”.

Il 27 giugno alla Torricella è previsto uno degli appuntamenti centrali della rassegna: Giuseppe Cederna porterà in scena Non dimenticarti mai del cielo, spettacolo immerso nel paesaggio dei Calanchi, seguito dal concerto Stato di grazia tour con Ilaria Pastore e Jacopo Martignoni.

All’interno di Lunaria trovano spazio anche “Le Notti di Veleia”, dedicate al centenario della nascita di Dario Fo: il 24 luglio Dedalo e Icaro di Franca Rame e Dario Fo, il 25 luglio Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo con Jacopo Fo e il 1° agosto Mistero Buffo con Mario Pirovano.

Il 2 agosto alla Torricella spazio a “Viticultura”, bookclub con Roberto Camurri e il suo romanzo Splendeva l’innocenza, mentre il 6 agosto in Piazza Giardino arriverà il Cuarteto Pichuco con Tango Emotion, inserito nella rassegna provinciale “Summertime in Jazz”. La manifestazione si concluderà il 26 settembre con Serenata alla luna, esibizione corale dei cori Incanto Libero APS e Il Pellegrino.

Accanto agli eventi serali sono previste anche tre camminate nei Calanchi del Parco dello Stirone e del Piacenziano, a cura del gruppo Eva, in programma il 16 maggio, 17 ottobre e 14 novembre, dedicate alla scoperta della biodiversità e delle tradizioni del territorio.

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie) è possibile contattare il gruppo 29018, giovani lugagnanesi a supporto del progetto: al 345-3272314 oppure al 349-5644142.