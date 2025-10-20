Concorso Cantina Valtidone: 13 scuole in finale per l'etichetta dei 60 anni

Sono tredici le scuole finaliste di 60 Vendemmie in un’etichetta. Al concorso lanciato da Cantina Valtidone in vista dei suoi 60 anni, che cadranno nel 2026, hanno risposto oltre 50 scuole di tutta la provincia, e non solo. Ognuna ha ideato un'etichetta celebrativa.

La giuria ne ha selezionate tredici, più una inviata (fuori concorso) dagli ospiti del Centro Emma Serena di San Nicolò. Tra queste saranno infine scelte le destinatarie dei premi in danaro (un montepremi complessivo pari a ben 11mila euro da suddividere tra le varie categorie) che sabato 8 novembre verranno assegnati ai vincitori, durante l’annuale Festa del vino novello che si terrà negli spazi della Cantina Valtidone di via Moretta, a Borgonovo.