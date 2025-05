Consorzio Piacenza Alimentare, confermato presidente Emanuele Pisaroni

Prosegue nel segno della continuità la guida del Consorzio Piacenza Alimentare. L’assemblea dei soci, riunitasi nel pomeriggio di martedì 27 maggio nel salone di Confindustria, ha riconfermato alla presidenza Emanuele Pisaroni, imprenditore alla guida della Cascina Pizzavacca. «Mi è stata chiesta la disponibilità per un ultimo mandato e ho accettato» ha dichiarato Pisaroni a margine della riunione, che ha sancito anche la conferma del vicepresidente Stefano Perini.

Oltre alla leadership, è stato rinnovato anche il consiglio direttivo uscente, composto da Alberto Bertuzzi, Luca Groppi, Cinzia Pastorelli, Rosaria Maestri e Paolo Dallagiovanna. Il consiglio si amplia con l’ingresso di quattro nuovi membri: Anna Muselli, Lorenzo Groppi, Agostino Fioruzzi e Alessandro Squeri. Un rafforzamento deciso per affrontare con maggiore efficacia le sfide che attendono il comparto. «Ci troviamo ad affrontare scenari sempre più complessi, che coinvolgono direttamente i nostri associati» ha spiegato Pisaroni. «Dalla fase post-Covid alle fluttuazioni di un mercato sempre più instabile, dal dibattito sull’energia alle nuove politiche commerciali statunitensi, il contesto ci impone una governance più articolata. Per questo motivo abbiamo deciso di aumentare le competenze all’interno del consiglio di amministrazione, così da orientare con maggior efficacia gli investimenti e potenziare ulteriormente il core business delle fiere. Vogliamo che queste ultime siano sempre più mirate e strategiche. Cambiando lo statuto, abbiamo voluto dare più spazio al confronto e al contributo degli associati: più teste pensanti, più esperienze da condividere, più soluzioni da costruire insieme».

L’assemblea ha infatti approvato alcune modifiche allo statuto del consorzio. In particolare, è stato aumentato il numero massimo dei membri del consiglio, che passa da 7 a 14. Cresce anche il numero dei vicepresidenti e viene ampliato il potere decisionale dell’assemblea, con l’obiettivo di rendere l’ente più dinamico e reattivo alle sollecitazioni del mercato globale. Con circa 80 aziende associate, Piacenza Alimentare si conferma tra i più importanti consorzi monosettoriali italiani nel settore agroalimentare. Un punto di riferimento per le imprese del territorio che guardano ai mercati esteri come sbocco strategico per la valorizzazione delle eccellenze locali.