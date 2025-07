Conto alla rovescia per la Notte Rosa a Castel San Giovanni

A Castel San Giovanni inizia il conto alla rovescia in attesa della Notte Rosa. Sabato 5 luglio corso Matteotti e le vie del centro storico ospiteranno musica, street food, animazioni per bambini, artisti di strada, esibizioni di danza, esposizioni di moto e Vespa. Bar, esercizi commerciali offriranno aperitivi, piatti per tutti i gusti, dj set. Fino a notte fonda protagonisti saranno quindi la voglia di godersi l'estate e un centro storico trasformato in una grande isola, dove il colore dominante sarà, ovviamente, il rosa.