Controlli della polizia locale, scatta un ordine di allontanamento alla Baia del Re

La polizia locale di Piacenza ha eseguito una serie di controlli a tappeto nelle aree più critiche della città. L'operazione più rilevante ha riguardato il parco della Baia del Re: gli agenti hanno individuato e controllato tre persone. Una di queste, priva di documenti, è stata accompagnata in Questura per il fotosegnalamento, subendo un immediato ordine di allontanamento.

Le ispezioni hanno toccato altri punti caldi del territorio. Nel parcheggio sotterraneo di via Marinai d’Italia sono stati scoperti due divani abbandonati in una zona non coperta dalle telecamere. Gli agenti li hanno ispezionati accuratamente con il metal detector per escludere la presenza di armi, trovando nelle vicinanze tracce di consumo di stupefacenti; gli arredi sono stati segnalati a Iren per la rimozione.