Corsa contro il tempo per aprire l'asilo nido di Castel San Giovanni

A Castelsangiovanni servono 200 mila euro per pagare gli arredi del nuovo asilo nido di via Eleonora Duse.

A finanziare la spesa sono gli operatori della logistica. Una parte dei due milioni di oneri che Daikin e Moncler dovranno versare nelle casse del comune, in cambio della possibilità di allargare i loro stabilimenti nel polo della Barianella, serviranno a finanziare i mobili per arredare la nuova struttura per l'infanzia.

I lavori del nuovo nido, con una capacità di 70 posti, sono agli sgoccioli. Entro agosto le ditte incaricate dovranno ultimare il cantiere (uno per l'edificio e uno per le parti esterne). Inizia poi la corsa contro il tempo per aprire il nuovo nido in tempo utile, si spera, entro l'avvio del nuovo anno scolastico.