Cortemaggiore, autostrada gratis per scaricare il traffico

«Ci stiamo impegnando politicamente per cercare di portare l’attenzione del Ministero dell’interno ad attivare la gratuità del tratto autostradale Piacenza Sud - Fiorenzuola. Stiamo cercando di fare il possibile per salvaguardare la sicurezza delle nostre strade e dei nostri cittadini». Così l’assessore Stefano Rancan interviene in merito alla criticità del traffico quotidiano che vive il centro paese di Cortemaggiore e che peggiorerà drasticamente con la chiusura del ponte sul Nure lungo la via Emilia.

«Sono anni che avanziamo richieste per salvaguardare la sicurezza del paese dal punto di vista viabile, ma abbiamo le mani legate». Legate perché la 587 che porta a Piacenza, la 462 che fa da collettore di veicoli tra Fiorenzuola e il Cremonese e la 26 per Busseto e quindi il Parmense, essendo strade provinciali non sono di competenza dell’ente locale. Che ha richiesto, negli anni: la realizzazione di una rotonda a Chiavenna Landi, in incrocio con la provinciale 30, e una rotonda lungo la sp462 in incrocio con la sp26 all’altezza più o meno del MaKe bar.

Peccato che per fare simili interventi la Provincia abbia bisogno di recuperare risorse economiche. Esattamente come servono risorse per realizzare la tangenziale. La bretella passerebbe alle spalle dell’area industrio-artigianale lungo la sp462 (dietro la DVG Automation e la Doppel Farmaceutici, per intenderci), affiancherebbe l’autostrada e si immetterebbe lungo la sp587 all’altezza dell’ex casello autostradale.