Cortemaggiore, dopo 20 anni di attesa apre domani la casa "verde" della materna

Dopo vent’anni di attesa, la scuola materna “Don Lorenzo Milani” di Cortemaggiore ha finalmente una casa tutta sua. È stato inaugurato il nuovo polo per l’infanzia di via Firenze, che da martedì accoglierà bambini e personale scolastico.

L’edificio, realizzato in legno, è stato progettato con particolare attenzione alla sostenibilità e avrà consumi energetici quasi pari a zero. Lo spazio dedicato a motricità e arte è stato intitolato a Nicole Cristiano e Yahya Mohammadi, due bambini scomparsi prematuramente.

«Da vent’anni la materna era ospitata nella scuola elementare», ha ricordato il sindaco Luigi Merli. L’opera, programmata dal 2010 e realizzata grazie ai fondi Pnrr, ha richiesto tre anni di cantiere.

All’inaugurazione sono intervenuti anche il ministro Tommaso Foti e la senatrice Elena Murelli. La Regione, ha annunciato il consigliere Lodovico Albasi, sta inoltre lavorando alla gratuità degli asili nido. A Cortemaggiore il nido del nuovo polo partirà da settembre 2027.