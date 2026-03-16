Cortemaggiore, una fiera senza tempo: dalle carrozze ai droni giganti

Oltre sessanta mezzi agricoli esposti, per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro: sono i numeri della Fiera di San Giuseppe di Cortemaggiore, che anche quest'anno ha confermato il suo ruolo di vetrina per il settore agricolo.

Tra mietitrebbie, macchine per la lavorazione del terreno e per la semina, ha catturato l'attenzione una grande trincia per il mais, il cui prodotto è alimento essenziale per i bovini da latte del Grana Padano. Novità assoluta dell'edizione 2026 un drone gigante per la distribuzione dei concimi.

«La fiera mi scorre nel sangue — ha dichiarato Mattia Repetti, tra i responsabili della logistica espositiva —. Negli ultimi quattro anni cresce sempre di più l'interesse dei concessionari a portare i propri mezzi».

La manifestazione, che apre il calendario degli eventi piacentini di primavera, ha offerto anche carrozze d'epoca, la mostra interprovinciale di bovini curata da Araer, i trattori storici del Gtam, stand gastronomici, prodotti di Coldiretti e il luna park.