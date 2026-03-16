Cortemaggiore, una fiera senza tempo: dalle carrozze ai droni giganti
Oltre sessanta mezzi agricoli esposti, per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro, ma anche bovini in mostra, trattori storici, prodotti della terra e luna park
Valentina Paderni
|36 minuti fa
Alcuni strumenti avveniristici esposti alla Fiera di Cortemaggiore. In primo piano Daniele Brunelli e Mattia Repetti,c he hanno gestito l'allestimento del parco mezzi - © Libertà/Valentina Paderni
Oltre sessanta mezzi agricoli esposti, per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro: sono i numeri della Fiera di San Giuseppe di Cortemaggiore, che anche quest'anno ha confermato il suo ruolo di vetrina per il settore agricolo.
Tra mietitrebbie, macchine per la lavorazione del terreno e per la semina, ha catturato l'attenzione una grande trincia per il mais, il cui prodotto è alimento essenziale per i bovini da latte del Grana Padano. Novità assoluta dell'edizione 2026 un drone gigante per la distribuzione dei concimi.
«La fiera mi scorre nel sangue — ha dichiarato Mattia Repetti, tra i responsabili della logistica espositiva —. Negli ultimi quattro anni cresce sempre di più l'interesse dei concessionari a portare i propri mezzi».
La manifestazione, che apre il calendario degli eventi piacentini di primavera, ha offerto anche carrozze d'epoca, la mostra interprovinciale di bovini curata da Araer, i trattori storici del Gtam, stand gastronomici, prodotti di Coldiretti e il luna park.
Folla nelle vie centrali
Il taglio del nastro per l'inaugurazione della 544esima Fiera di San Giuseppe
Tanti visitatori alla fiera
Cortemaggiore visitata in carrozza
Alcune immagini della Fiera magiostrina 2026
Corte in food
I mezzi agricoli d'epoca
Dennis Tagliaferri presidente del gruppo trattori antichi e mestieri (Gtam)
La mostra dei bovini
Il luna park
Il gruppo Coldiretti
I premiati alla mostra interprovinciale dei bovini
Gli articoli più letti della settimana
1.
Viaggio tra gli espropriati della Statale 45 «Per un metro di asfalto una vita stravolta»
2.
Lulù, cucciola con soffio al cuore cerca famiglia: «Non può crescere in canile»
3.
Autovelox non localizzato in precedenza nulla la multa per passaggio con il rosso
4.
Com'era Piacenza 50 anni fa: le foto aeree della Regione