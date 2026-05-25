Cremazioni in aumento: 637 nuove cellette nei cimiteri

C’è il boom delle cremazioni alla base della decisione del gestore dei cimiteri di potenziare la disponibilità di cellette dove depositare le urne cinerarie in tre camposanti frazionali: Sant’Antonio, San Lazzaro e Mucinasso. Un progetto da 230mila euro (Iva inclusa) nell’ambito dell’investimento minimo pari a 2 milioni in migliorie strutturali, per il quale la cordata guidata da Altair Funeral srl si è impegnata all’atto della sottoscrizione della concessione con il Comune della durata di quindici anni (dal 2023 al 2038).

Il progetto esecutivo è stato approvato dal Comune, i lavori sono in calendario per l’estate e prevedono la realizzazione di un totale di 637 cellette (in blocchi ossari prefabbricati in alluminio), così ripartite in tre cimiteri frazionali: 196 a Sant’Antonio (due blocchi da 98 ciascuno), 217 a San Lazzaro (un blocco da 119 e uno da 98), 224 a Mucinasso (due blocchi da 112 ciascuno).

«Il notevole aumento delle cremazioni con conseguente richiesta da parte dei familiari del defunto di poter collocare le urne in apposite cellette presso i cimiteri comunali determina la necessità che, specie presso i cimiteri frazionali di Sant’Antonio, San Lazzaro e Mucinasso, siano realizzati nuovi blocchi ossari», è la motivazione riportata negli atti. L’intervento è a carico del gestore che, da contratto, «dovrà garantire per tutta la durata della concessione un numero di manufatti cimiteriali (loculi, tombe, cellette, nuovi e/o di risulta) tali da soddisfare il fabbisogno annuo della comunità piacentina, in ogni caso i loculi e le cellette liberati dovranno essere riqualificati e pronti all’uso».