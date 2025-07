Creta dice addio a Sandro Zoccola: una vita per il paese, la politica e il volontariato

Castel San Giovanni piange Sandro Zoccola, 64 anni, anima dell’associazione Cretese che guidava da ben 35 anni. Zoccola è morto improvvisamente nella notte tra lunedì e martedì.

Oltre all'impegno al mondo del volontariato per la promozione della frazione di Creta, Zoccola in passato si era dedicato anche alla politica. Era stato a più riprese consigliere comunale di Castel San Giovanni, iniziando da fine anni ‘80 per il Pci e poi Pds. Tra il ‘92 e il ‘95, era stato anche assessore al bilancio nella giunta guidata dal sindaco Anerio Quadrelli. Nei primi anni Duemila era stato consigliere comunale di minoranza, ma prima ancora della passione per la politica per Sandro Zoccola veniva quella per il suo paese: Creta.

Per oltre tre decenni ha guidato l'associazione Cretese, organizzando feste di paese, tornei di calcio e iniziative di promozione locale. Era impegnato anche in parrocchia. Conosciuto e benvoluto da tutti e considerato da molti un punto di riferimento, sempre disponibile a farsi portavoce dei problemi piccoli e grandi della sua comunità.