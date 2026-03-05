Crociglia, il parco eolico a Dillo alla Lupa

Un parco eolico sul Monte Crociglia, sì o no? È il tema della nuova puntata di Dillo alla Lupa, in onda venerdì 6 marzo alle 21 su Telelibertà (canale 76). Conducono i giornalisti Marcello Pollastri e Danilo Di Trani. In studio Lodovico Albasi, consigliere regionale del Partito Democratico ed ex sindaco di Travo. Ha declinato la sindaca di Ferriere Carlotta Oppizzi.

Il progetto “Ferriere 2” prevede sette aerogeneratori tra Ferriere e Santo Stefano d'Aveto: torri fino a 180 metri, rotori da 136, investimento da 65 milioni. Energia convogliata verso una stazione in Liguria con elettrodotti interrati; cantiere di due anni e mezzo, 200 addetti, poi 15 occupati. La promotrice Ferriere Wind annuncia compensazioni per 2 milioni. Dopo i pareri contrari locali, si attende il Ministero dell’Ambiente.

Nella seconda parte spazio al confronto con Alessandro Migliorini, amministratore delegato di European Energy Italia, gruppo European Energy, attivo da oltre vent’anni nei mercati delle rinnovabili. Il progetto è stato presentato da una società del gruppo, la stessa Ferriere Wind srl.

Non solo confronti e interviste in studio. La nuova puntata di Dillo alla Lupa, dedicata alle proteste per il parco eolico proposto sul Monte Crociglia, proporrà anche contributi esterni per allargare lo sguardo oltre il dibattito. A partire dalla lunga intervista al ministro piacentino Tommaso Foti, titolare delle deleghe ad Affari europei, Pnrr e politiche di coesione.

Le repliche delle puntate di Dillo alla lupa sono disponibili sul sito on demand www.liberta.it. Regia di Filippo Adolfini, produzione Alessandra Colpo, operatori Gianfranco Di Silvestro, Davide Franchini e Davide Scaravaggi, direzione creativa e montaggio Sara Groppi, grafiche Antonio Chirivì e Alessandra Colpo.