25 Aprile, il corteo si fa in tre per l'80° della Liberazione

Ottant’anni di Liberazione. Piacenza si prepara a celebrare il 25 aprile con una serie di appuntamenti che sono stati presentati in municipio.

Come da tradizione, l’avvio della celebrazione è affidato al corteo che quest’anno però, in occasione dell’80º , si fa in tre: dalle 10 il corteo che rappresenta la divisione Piacenza e Valnure partirà da piazzale Genova, quello di Valtrebbia e Valtidone da piazzetta San Sepolcro e quello di Valdarda e Valdongina dei giardini Merluzzo. Alle 10:45 è prevista la cerimonia istituzionale in piazza Cavalli con l’orazione ufficiale che vedrà intervenire il vicepresidente nazionale di Anpi Carlo Ghezzi.

Alle 11:30 si terrà la messa nella chiesa di San Francesco, mentre alle 13 è previsto il pranzo in piazza Cavalli; dalle 14.30 ecco i concerti delle bande musicali di Piacenza e provincia (che accompagneranno i cortei della mattinata) e del coro delle voci bianche; dalle 17 alle 20 si terrà lo spettacolo musicale con ballo liscio a cura dell’orchestra di Matteo Bensi, mentre durante tutto il pomeriggio la piazza ospiterà i giochi di una volta per i bambini e la mostra fotografica.

A presentare gli eventi in municipio è stata l’assessora Serena Groppelli insieme al viceprefetto aggiunto Claudio Giordano e ai rappresentanti di Anpi, Partigiani Cristiani, Isrec di Piacenza, Museo della Resistenza Piacentina, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Ufficio scolastico provinciale.

La presentazione delle iniziative

Le celebrazioni comunque vengono anticipate dall’omaggio floreale alle vie e giardini intitolati ai partigiani e alla Resistenza a Piacenza a cura della sezione cittadina “Medina Barbattini” di Anpi e continuano domenica 27 alle 9 con il Trekking urbano della Liberazione ossia una camminata nei luoghi della Resistenza piacentina con momenti di narrazione ispirati a fatti realmente accaduti da piazzale Genova alla Prefettura con Letizia Bravi, Riccardo Bursi e lara Meloni.

Lunedì 28 alle 10 invece è prevista l’intitolazione della scuola dell’infanzia di via Ottolenghi alla partigiana Medina Barbattini, che fu insieme a Rita Cervini una delle due prime donne elette in consiglio comunale a Piacenza nel 1946; a seguire l’omaggio ai monumenti e alle targhe che ricordano i partigiani caduti in città con la partecipazione della Consulta studentesca e dei rappresentanti di alcune scuole cittadine.